Regno Unito, la nuova legge, che prende il nome di Max e Keira, renderà tutti gli adulti, automaticamente, donatori di organi.

La nuova legge Max e Keira, in Gran Bretagna, prevede che tutte le persone con età pari o superiore ai 18 anni, possano essere considerate, automaticamente, donatori di organi, dopo la loro morte. A riportare la notizia è il portale Metro, il quale aggiunge che sono escluse tutte le persone che “dichiarano esplicitamente” di non voler donare oppure quelle persone che appartengono a un “gruppo escluso”. Tutti gli altri, come leggiamo dalla fonte, saranno invece da considerare donatori dei propri organi.

La legge, come riporta Metro, ha preso il nome di Max e Keira. Il riferimento è a Keira Ball, la quale donazione di organi ha salvato quattro vite. Tra le vite salvate grazie alle donazioni di Keita Ball, bambina morta all’età di nove anni, c’è anche quella di Max Johnson. Da qui, il nome della legge.

Regno Unito: la nuova legge che da speranza

Come riporta Metro, ad intervenire sulle novità legislative è stato anche Faizan Awan, una delle tante persone che nel Regno Unito stanno attendendo per un trapianto di organi. Le sue parole, riportate da Metro, parlano di speranza: “La legge è un segno di speranza e un trapianto cambierebbe radicalmente la mia vita”. Awan, come riporta Metro, è in attesa del terzo delicato trapianto di rene.

Su questa importante novità è intervenuto anche Anthony Clarkson, direttore delle donazioni al NHS Blood and Transplant. Il suo discorso, come leggiamo dalla fonte, parla invece di incoraggiamento. Il direttore ha infatti dichiarato che la speranza, in tal senso, è che questa importante novità legislativa ci possa spingere a riflettere e a considerare se vogliamo o meno donare i nostri organi. Questo può anche incoraggiarci a condividere le nostre scelte con amici e parenti.

Come leggiamo dalla fonte, negli ultimi periodi, le donazioni in Gran Bretagna hanno subito un drastico calo, a causa della pandemia da Coronavirus. I dati, riportati dall’NHSBT, di cui Anthony Clarkson è direttore, riportano come nel mese di aprile siano state effettuate solo 99 operazioni, rispetto alle 244 di marzo.

Come riporta Metro, il ministro Lord Bethell, ha fatto sapere che nella giornata odierna la legge entrerà in vigore, ma potrebbe non essere messa immediatamente in pratica, a causa delle “limitazioni dovute al Covid-19”.

F.A.