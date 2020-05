Anche la Playstation 5 rinvia il suo evento di presentazione a causa del Coronavirus. Secondo le indiscrezioni ci sono meno giochi del previsto.

Il 2020 doveva essere un anno speciale anche per le Console. Infatti era in programmazione durante quest anno la presentazione della nuovissima Playstation 5 marchiata Sony. Ma a causa della pandemia anche l’evento di presentazione è stato rinviato. La presentazione era prevista per il 4 giugno 2020, ma secondo il giornalista Jeff Grubb, di VentureBeat, l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

Sul proprio profilo Twitter, il giornalista ha infatti revisionato il calendario, modificando la data per il lancio della nuova console con la scritta “Early“. Così con molte probabilità, la data per il rilascio della nuova console slitterà a data da destinarsi, con i milioni appassionati che dovranno aspettare un altro pò per scoprire come sarà la nuova Playstation targata Sony.

With regards to me characterizing the early June PlayStation 5 thing as a "hefty next-gen event" and with "a lot" of games. I still think it should be significant, but it might not be quite as hefty as it was before.

— Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 18, 2020