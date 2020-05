Palestra, via alle riaperture tra pochi giorni. Il ministero dello Sport, attraverso il proprio sito ufficiale, ha già tracciato alcune linee guide fondamentali per la riapertura delle diverse strutture italiane.

Via al conto alla rovescia per la riapertura delle palestre. L’appuntamento, come annunciato sabato sera da Palazzo Chigi, è atteso per il prossimo 25 maggio. E il ministero dello Sport, nel frattempo, ha dettato una serie di linee guida da seguire minuziosamente per la riapertura delle varie strutture.

Palestre, le nuove regole alla riapertura

La regola madre resta sempre la stessa: no agli assembramenti. Dunque, per quanto possibile, i responsabili sportivi dovranno innanzitutto cercare di controllare gli ingressi che non potranno più essere disparati ed eccessivi come prima. E’ inoltre richiesta una sanificazione a ogni cambio turno con una continua pulizia degli impianti.

La formazione del personale, inoltre, ora dovrà essere a distanza ed è assolutamente vietato lo scambio personale di oggetti personali o attrezzi di lavoro. Bisognerà mantenere la distanza interpersonale di un metri in assenza di attività fisica e di due quando la si svolge. Obbligatorio, ovviamente, l’uso della mascherina.

Si richiede inoltre di recarsi in palestra già adeguatamente vestiti così da non doversi cambiare negli spogliatoi. Quando invece si termina la sessione, bisogna evitare di lasciare indumenti indossati in luoghi condivisi. Andranno piuttosto riposto immediatamente in una borsa o in uno zaino. E’ severamente vietato, logico, la condivisione di oggetti personali come borracce o fazzoletti. Sarà possibile farsi la doccia presso la struttura ma gli ingressi dovranno essere contingentati con oggetti monouso.