Naomi Campbell, tra le donne più belle del mondo, tra due giorni compirà 50 anni ma per lei niente festa a sorpresa

Il 22 maggio prossimo, cioè fra due giorni, sarà il compleanno di Naomi Campbell. La super modella che a cavallo tra gli anni ’90 ed i primi 2000 ha incantato mezzo mondo con il suo fascino, compirà 50 anni. Ne dimostra molti meno e non è un caso se la rivista People l’ha inserita tra le 50 donne più belle del mondo.

I suoi amici, per l’occasione, avrebbero voluto organizzarle una festa a sorpresa nell’hotel di lusso ‘The May Fair’ di Londra, città in cui vive la donna. Ovviamente, vista la situazione attuale con l’emergenza sanitaria in corso, tutto ciò non sarà possibile. La donna, che nella sua vita fatta di glorie ed eccessi ha visto davanti a sé problemi ben maggiori come quello della droga, non si lascerà di certo abbattere da un compleanno passato nel riservo più assoluto.

Naomi Campbell, i ‘primi’ 50 anni di vita con gli uomini ai suoi piedi

Icona di stile, ma anche di sregolatezza, la Campbell è la ‘Venere Nera’ per eccellenza. Ha fatto innamorare un’infinità di stilisti e uomini ed altrettanti li ha fatti cadere ad i suoi piedi. Celebri, più di tutte, sono state le sfilate quando a risaltare la sua immensa bellezza c’era Gianni Versace. L’ultima al Giardino dei Boboli, a Firenze, nel ’97 prima che lo stilista ed imprenditore venisse assassinato.

Nel corso della sua carriera ha sfilato anche senza veli per le copertine di Playboy. Tra una passerella ed uno scatto, però, anche qualche apparizione in tv come attrice. Gli amori? Troppi per raccontarli poche righe: da Clapton a Clayton, passando per Briatore. Nonostante ciò però non si è mai sposata. Buon compleanno in anticipo, Naomi!

