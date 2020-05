Morto Shad Gaspard, ritrovato in queste ore il cadavere dell’ex wrestler che nei giorni scorsi era stato dichiarato disperso in mare.

Lutto nel mondo dello sport e del wrestling in particolare. Shad Gaspard, che nei giorni scorsi era stato dichiarato disperso in mare, è infatti morto. Il corpo del 39enne statunitense sarebbe sarebbe stato ritrovato in queste ore a Venice Beach dai Vigili del Fuoco della Contea di Los Angeles. Gaspard aveva fatto il suo debutto nella WWE nel 2006 e per tanti anni ha fatto coppia con JTG, oltre ad essere ricordato per aver preso parte a ‘Black Panther’, film prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures.

