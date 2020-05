Miriam Leone “senza veli” su Instagram: apoteosi sul web. Tutti pazzi per la bellissima showgirl che ha deciso di mostrarsi al naturale senza filtri nè trucco

La bellissima Miriam Leone ha deciso di fare una piacevole sorpresa ai propri fan su Instagram. La vincitrice del 69° concorso di Miss Italia ha condiviso un post nel quale si mostra al naturale, come mamma l’ha fatta, senza filtri, senza trucco. In un periodo difficile per tutti, vista la pandemia che stiamo vivendo, sentirsi a posto con se stessi è la cosa più importante per ripartire di slancio dopo due mesi di stop forzato. La pensa allo stesso modo anche la showgirl catanese che ha chiarito come le priorità nella sua vita siano cambiate in questo momento. E’ tornata a riscoprire alcuni aspetti troppo spesso tralasciati, il tutto con una foto “senza veli” che mostra come si senta a suo agio anche “al naturale”.

Miriam Leone “senza veli” su Instagram: apoteosi sul web! – FOTO

Un richiamo all’amore e alle cose veramente importanti, fatto con il suo fisico mozzafiato totalmente “nature”. Miriam Leone ha deciso così di mandare in apoteosi il web, abbinando alla bellezza disarmante del suo corpo un pensiero assai profondo. L’ex modella scrive su Instagram:

“In questi mesi sono tornata ad una sorta di stato di natura gentile, senza trucchi e parrucchi (che tanto amo). Ma mi sono sentita libera di non dover sembrare a posto a tutti i costi. S Selvatica, senza un filo di trucco, senza mascara, come in questa foto, libera di non apparire perfetta, nessuno lo è, nemmeno io ve lo assicuro…”.

Poi una citazione letteraria di tutto rispetto: “‘Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale’ scriveva Montale. Io aspiro all’essenziale, dopo una vita di complicazioni.

L’amore probabilmente è l’essenziale, in ogni sua forma. Cercate di praticarlo e cercatelo dentro voi stessi.

E’ vero però che dopo mesi scalza non vedo l’ora di tornare a correre sui tacchi!!!”.

Anche noi non vediamo l’ora di poter tornare alla normalità, convinti che la sua bellezza sia inalterata al di là dei trucchi o del vestiario.

