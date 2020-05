Cambiano nuovamente le condizioni meteo in Italia grazie all’arrivo del ciclone. In queste ore nuove piogge cadranno sparse su tutta la penisola.

Il meteo italiano in queste ore è nell’occhio del ciclone. Infatti il quadro meteorologico durante la giornata odierna tenderà a peggiorare con piogge che cadranno su quasi tutta la penisola. Mentre al Nord le condizioni meteo avranno un lieve miglioramento, man mano che si scende verso il sud avremo un evidente peggioramento con le piogge che caratterizzeranno la giornata odierna.

Infatti il ciclone concentrerà la sua forza soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Le piogge inizieranno a colpire l’Italia dall’Emilia-Romagna in giù. Peggiorerà ulteriormente la situazione sulle Marche, l’Abruzzo e sul basso Tirreno. In queste aree, durante la giornata odierna, potrebbero abbattersi dei veri e propri temporali. Sulle Isole, avremo temporali in Sicilia mentre invece ci saranno maggiori schiarite sulla Sardegna.

Queste condizioni meteo miglioreranno al centro con l’arrivo della sera, mentre al Sud le piogge resisteranno soprattutto sulle regioni tirreniche. Andiamo quindi a vedere quale sarà la situazione odierna.

Meteo, l’Italia nell’occhio del ciclone: piogge sparse sulla penisola

Durante la giornata odierna il vortice di bassa pressione ricoprirà l’intero centro-Sud, riportando piogge e temporali sulla parte meridionale della penisola. Sarà quindi una giornata caratterizzata da instabilità con piogge e temporali ed in alcune regioni addirittura grandinate. Andiamo quindi ad analizzare la situazione nelle prossime ore sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un graduale miglioramento su quasi tutte le regioni. Infatti se nei giorni scorsi le regioni settentrionali sono state colpite da temporali e grandinate, durante la giornata odierna avremo maggiori schiarite. Infatti solamente il Veneto sarà colpito da lievi piogge. Le temperature risulteranno in lieve rialzo, con massime tra i 25 ed i 28 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, il ciclone inizierà a mostrare tutta la sua forza. Infatti le piogge colpiranno l’intero Centro, dall’Emilia Romagna al Lazio, con qualche maggiore schiarita solamente in Molise. Sarà invece marcato il maltempo sulle regioni adriatiche, mentre in Toscana migliorerà nel corso della giornata. Le temperature saranno in calo su questo settore, con massime che varieranno tra i 20 ed i 25 gradi.

Infine anche sulle regioni del Sud Italia avremo un marcato peggioramento su tutte le regioni. Piogge e temporali si abbatteranno su gran parte delle regioni, infatti l’unica eccezione sarà presentata dalla Calabria dove avremo ulteriori schiarite. Sulle regioni tirreniche, invece, durante la giornata potremo avere addirittura delle grandinate. Anche qui le temperature subiranno un crollo verticale, con massime che andranno dai 18 ai 23 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !