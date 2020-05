Un top club europeo è pronto a strappare Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ma per i dirigenti bianconeri il campione di Madeira resta a Torino.

Un terzo incomodo si intromette nella storia d’amore tra la Juventus e Cristiano Ronaldo. Nonostante le trentacinque primavere sulle spalle, il fuoriclasse di Madeira continua ad esere uno dei sogni di mercato di tutti i top club europei. Ed anche il rendimento sul campo di CR7 non sembra calare. Infatti prima della pausa forzata dalla pandemia, il portoghese era riuscito a realizzare ben 21 reti in 22 presenze in campionato, pareggiando il bottino totalizzato lo scorso campionato.

Così un top club europeo ha bussato alla Continassa per chiedere informazioni sul fuoriclasse portoghese. Secondo gli esperti di mercato sarebbe lo sceicco Al Khelaifi, proprietario del Paris Saint Germain, ad aver chiesto informazioni ai bianconeri. Da anni, infatti, il club francese punta alla Champions League e nonostante la non più tenera età di CR7, sarebbe comunque disposto a fare follie per aggiungere un tassello importante alla sua squadra.

Il PSG corteggia Cristiano Ronaldo: la Juventus pronta a trattenere il fuoriclasse

Così i francesi del Psg fanno irruzione in casa Juventus avanzando un’offerta che si aggira tra i 70 e gli 80 milioni per Cristiano Ronaldo. Subito dopo è arrivato l’attestato di stima da parte di Nasser Al Khelaifi, che ha affermato: “E’ un grande esempio per gli atleti del futuro“. Sempre il proprietario del club ha poi continuato ricordando come il campione portoghese è sempre migliorato nel motivarsi grazie alla sua straordinaria forza di carattere ed etica del lavoro.

Ma nonostante le lusinghe del club francese, la Juventus è pronta a trattenere il proprio pupillo. Infatti i bianconeri, come anche il Paris Saint Germain, hanno come obiettivo numero uno la Champions League. L’unica volontà della Juventus, infatti, è ritornare sul tetto d’Europa dopo ben 24 anni.

L.P.

