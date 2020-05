Rivoluzione per Facebook, arriva la sezione Shops. Il social di Mark Zuckerberg apre lo spazio per negozi di ogni tipo, per fare concorrenza ad Amazon.

Mark Zuckerberg decide di muovere i primi passi nel mondo del commercio elettronico. L’inventore del Social network più riconsociuto al mondo ha deciso di aprire Facebook Shops, la sezione dedicata al mondo del commercio elettronico del social network. Così il social blu entra a gamba tesa in concorrenza con Amazon, eBay e Alibaba, alleandosi con la piattaforma canadese Shopify. Ad oggi, l’azienda canadesa è proprietaria di un sistema online di negozi, con oltre un milione di clienti in 175 Paesi e che ha creato vendite per oltre 155 miliardi di dollari.

Con la nuova sezione creata da Zuckerberg, Facebook Shops, sarà possibile inserire i prodotti nel proprio catalogo, personalizzare il proprio negozio con un’immagine di copertina e con colori che rimandano al marchio. Così qualsiasi imprenditore potrà portare il proprio negozio sulla piattaforma social, avviando contemporaneamente anche il proprio negozio online. Di conseguenza, WhatsApp, Messenger o Instagram Direct diventeranno i canali di comunicazione tra cliente e venditore.

Facebook Shops, il servizio gratuito per l’e-commerce del social

Al contrario degli altri servizi di questo genere, Facebook Shops sarà totalmente gratuito per i negozi che sceglieranno la paittaforma. Infatti sia Shopify che Amazon fanno pagare gli spazi virtuali a partire da 26 euro al mese, oltre che una commissione sui pagamenti di oltre 20%. Una scelta strategica quella di Zuckerberg, con l’e-commerce che entro il 2022 potrebbe raggiungere i 900 miliardi di dollari, anche grazie alla pandemia che ha tenuto in casa l’intera popolazione mondiale.

La stessa paittaforma di e-commerce, in questa estate, sarà introdotta anche su Instagram, social acquisito da tempo proprio da Zuckerberg. Su Instagram, influencer, case produttrici e negozianti potranno aggiungere alle inserzioni i tag per aumentare la capienza di pubblico. Intanto Facebook sta addirittura studiando un piano fedeltà per tutti i clienti che sceglieranno costantemente i negozi di Facebook Shops.

L.P.

