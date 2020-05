Esselunga, ritirata zuppa di verdure e cereali per rischio microbiologico. A comunicarlo sul proprio sito il ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha dato comunicazione in data 19 maggio che un lotto di zuppa di verdure e cereali è stato ritirato dal mercato per rischio microbiologico.

Il prodotto del gruppo Esselunga presentava una sospetta presenza di botulino. La confezione da 620 grammi è stata prodotta da Zerbinati Srl presso gli stabilimenti di Borgo San Martino, in provincia di Alessandria.

Esselunga, ritirata zuppa di verdure e cereali: rischio microbiologico

La zuppa di verdure e cereali indica come data di scadenza sulla confezione il 20 maggio e il numero di lotto corrispondente è 20-113. Il Ministero della Salute indica a chiunque fosse venuto in possesso del prodotto di riportarlo indietro presso il punto vendita, mostrando la nota governativa presente sul sito. Può essere dannoso per la salute consumarlo.

