Elisa Pardini, bimba di Pordenone morta lo scorso 9 aprile al Bambino Gesù di Roma a causa di una leucemia, avrà finalmente il funerale nella città natale

Elisa Pardini, bambina di 5 anni originaria di Pordenone deceduta lo scorso 9 aprile, ha iniziato a combattere con una rara forma di leucemia da quando aveva due anni. Per essere più precisi, si trattava di una leucemia mielomonocitica infantile che colpisce 1 bambino su un milione e da cui si può guarire solamente con il trapianto del midollo osseo.

I suoi genitori, per affrontare le cure, si sono poi dovuti trasferire a Roma e la bimba è stata portata all’ospedale Bambino Gesù. Da lì è partito l’appello del padre per un donatore ed in poco tempo i social sono stati invasi da persone pronte a dare una speranza alla piccola, che però non ce l’ha fatta in tempo.

Elisa Pardini una piccola eroina

L’Admo, associazione donatori di midollo osseo, considera la piccola un’eroina in quanto ha dato speranza a molti altri bambini nelle sue condizioni di avere una speranza grazie a questo flusso di gente pronta a fare da donatore.

Intanto, tramite la pagina Fb Pardini Fabio per Elisa, il padre ha annunciato che la bimba avrà finalmente il funerale che merita nella sua città natale. Si è dovuto aspettare che le restrizioni, a causa del coronavirus, si attenuassero.

“Elisa avrà finalmente un degno funerale, mercoledì 20 maggio alle 15.30, presso la Parrocchia San Lorenzo di Rorai Grande (PN), per poi essere successivamente sepolta nel cimitero adiacente”.

Poi invita, chi vorrà esserci, a rispettare le regole vigenti nel nostro paese in materia di Covid-19.

