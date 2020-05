Il bollettino del 20 maggio pubblicato dalla Protezione Civile sulla situazione Covid-19 in Italia: in calo i contagi, soprattutto quelli della Lombardia

Poco fa la Protezione Civile ha reso noti i dati sulla situazione Covid-19 in Italia, nel bollettino del 20 maggio. Rispetto a ieri torna a scendere il numero dei contagi, 665 in tutto il Paese, mentre rimane stabile quello sui morti, 161. I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.881 in più e per effetto di tutto ciò gli attualmente positivi sono scesi a 62.752, -2.377. I casi totali dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese sono arrivati a 227.664, con i decessi che salgono a 32.330, mentre i guariti totali sono 132.282. Restano incoraggianti anche i dati sui ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 676 (-40 rispetto a ieri), mentre gli ospedalizzati ne reparti ordinari sono 9.624, 367 in meno. Oggi sono stati effettuati 67.195 tamponi, quasi 6mila più rispetto al giorno precedente, con un rapporto in malato ogni 101 tamponi, l’1%, il dato più basso dall’inizio dell’epidemia.

Covid-19, il bollettino di mercoledì 20 maggio: i dati delle singole Regioni

Tornano a calare i contagi in Italia, soprattutto per i numeri in diminuzione in Lombardia, che è sempre la Regione più colpita, dove i casi sono oggi 294. Segue il Piemonte, con 158, che si conferma il territorio più a rischio dopo la Lombardia, mentre in l’Emila-Romagna (50), Veneto (33) e Liguria (32) il virus si mantiene sotto controllo. Ottimo il risultato di Marche e Campania, rispettivamente con 2 e 7 casi odierni, le Regioni che non hanno registrato nessun caso sono Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

