Covid-19, arriva il test rapido in 30 minuti: ok per l’immissione sul mercato del nuovo e importantissimo esame diagnostico.

A breve verrà immesso sul mercato un nuovo test rapido in grado di individuare l’infezione da Covid-19 in appena 30 minuti. Lo riferisce l’Ansa, secondo cui il progetto di ricerca ‘HG nCoV19 test‘ finanziato dall’UE e da organizzazioni pubbliche e private di Irlanda, Italia, Regno Unito e Cina avrebbe appunto sviluppato questo innovativo sistema diagnostico capace di dare risultati affidabili in pochissimo tempo. Un ulteriore passo in avanti che permetterebbe di ridurre ulteriormente il rischio di diffusione dei contagi.

LEGGI ANCHE >>> Vaccino Covid-19, positivi i risultati della sperimentazione della società Moderna

Covid-19, test rapido in 30 minuti: i dettagli

Ma non è finita qui. La ‘Hibergene’, nota società irlandese di Dublino che coordina il progetto di ricerca ‘HG nCoV19 test’, avrebbe già ricevuto la marcatura CE necessaria per l’immissione dello stesso test sul mercato dei dispositivi medici. Questo è solo uno dei 18 progetti selezionati che riceveranno un finanziamento di quasi 50 milioni di euro da Orizzonte 2020 con l’obiettivo di creare test, terapie e vaccini utili alla lotta contro la pandemia Covid-19.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, l’aria condizionata può aiutare? Spallanzani: “Test in corso”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24