Morta, a causa del Coronavirus, la matematica Ann Mitchell. Durante la Seconda Guerra Mondiale decifrò la macchina tedesca Enigma.

Tra le vittime del Coronavirus si aggiunge anche la matematica Ann Mitchell. Il suo contributo, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu importantissimo. Infatti, come riporta Il Fatto Quotidiano, la matematica era particolarmente nota per aver contribuito a decifrare, negli anni della guerra, Enigma, la macchina tedesca per cifrare i messaggi.

Come leggiamo dalla fonte, Ann Mitchell è morta all’età di 97 anni, in una casa di riposo di Edimburgo. Oltre al contributo offerto negli anni della Seconda Guerra Mondiale, la matematica era divenuta nota per alcuni libri sull’effetto della separazione dei genitori sui bambini. I suoi interventi contribuirono a modificare la legge scozzese sul divorzio.

Leggi anche >>> Coronavirus nel mondo, record di morti in Brasile; stabili i decessi in USA

Coronavirus: morta la matematica Ann Mitchell

Come riporta Il Fatto Quotidiano, la matematica britannica aveva nascosto proprio a tutti il suo passato. Infatti, fino agli anni Settanta, nemmeno il marito era a conoscenza del suo importante contributo. Come leggiamo dalla fonte, infatti, la matematica di Oxford aveva firmato, nel 1943, un Atto ufficiale di segretezza.

Correva l’anno 2008 quando i servizi segreti assegnarono alla matematica Mitchell, una medaglia per enfatizzare il merito della donna nell’aver contribuito a decifrare Enigma. A prender parola, in tal senso, è stato il pronipote del matematico Alan Turing, James Turing. Le sue parole, riportate dal Fatto Quotidiano, ricalcano l’importanza di Ann Mitchell, soprattutto nella fase conclusiva del secondo conflitto mondiale.

Il suo genio, come leggiamo dalla fonte, aiutò anche a superare diversi pregiudizi sul genere femminile, pregiudizi tipici per quegli anni. Basti pensare che Ann Mitchell fu una delle sole 5 donne che entrarono alla facoltà di matematica, all’Università di Oxford, nel 1940.

Potrebbe interessarti anche: Aerei, come potremmo viaggiare in tempi di coronavirus – FOTO

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24