Boom di morti in Brasile causati dal Coronavirus, mentre rimane stabile la situazione nel resto del mondo. Invece in Usa registrati altri 1.500 morti.

Dopo i dati registrati nella giornata di ieri, sono oltre 4,9 milioni di persone che hanno contratto il Coronavirus nel mondo. La pandemia infatti, dopoa ver colpito la Cina e l’Europa adesso prova a dilagare in Sud America. Infatti in Brasile si è registrato il record di decessi in 24 ore, con ben 1.179 in solamente un giorno. Una vera e propria crisi sanitaria quella che ha colpito il Brasile, mentre il paese si appresta a vivere anche una crisi politica ed economica.

Infatti oltre alla pandemia che è dilagata nel paese, c’è anche il rischio che ben 60 milioni di persone si ritrovino in uno stato di povertà. L’Istituto della banca del Brasile, ha infatti affermato che ci potrebbe essere la contrazione del 5% dell’economia del paese. Secondo la banca, a causa della pandemia, circa 60 milioni di persone saranno spinte sotto lo stato di povertà, in una proiezione che si preannuncia tragica per il paese sudamericano.

Coronavirus nel mondo: in Usa altri 1.500 decessi nelle ultime 24 ore

Negli ultimi giorni gli USA avevano fatto registrare un calo di decessi e contagi. Ma nelle ultime 24 ore, il trend si è nuovamente invertito, con altri 1.500 decessi registrati nelle ultime 24 ore. A far emergere il preoccupante dato è stata la John Hopkins University, che sta monitarando la situazione dall’inizio della pandemia. Mentre invece nell’ultimo giorno sono stati registrati altri 20.260 nuovi casi. Così il Governo nelle ultime settimane sta ipotizzando addirittura un’estensione della pandemia fino all’estate del 2021. Ad oggi infatti il numero di morti previste entro giugno, causate dal Coronavirus, sono ben 113.000.

Intanto il presidente degli USA, Donald Trump, sta difendendo l’uso dell’Idrossiclorochina. Infatti come afferma il tycoon: “Studi da Italia, Francia e Spagna, ma molti medici hanno detto l’idrossiclorochina è sicura: è usata da molti di coloro che sono in prima linea contro il coronavirus“. Il tycoon poi ha affermato che l’obiettivo degli Stati Uniti è quello di riaprire i contatti con l’Unione Europea, aiutando l’economia del paese a riapartire. Infine il presidente degli Usa non ha escluso un ban dei voli verso il paese, mentre è confermata la chiusura dei voli verso il Canada fino al 21 giugno.

L.P.

