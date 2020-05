Un atleta dell’Isola di Man ha deciso di partecipare a 19 maratone in 19 giorni, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’emergenza Coronavirus

Negli ultimi mesi, diversi enti e privati hanno deciso di lanciare campagne di raccolta fondi per combattere l’emergenza Coronavirus e aiutare la sanità. Un corridore dell’Isola di Man, racconta la CNN, ha deciso di sottoporsi ad una prova di resistenza della durata di 19 giorni, durante le quali ha corso ben 19 maratone diverse. Il tutto con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere al Manx Solidarity Fund.

Christian Varley, il maratoneta che ha deciso di compiere questa autentica impresa a fin di bene, aveva come obiettivo iniziale quello di raccogliere circa 20mila euro. Alla fine, il valore totale è stato quadruplicato, arrivando a una cifra vicina ai 100mila euro. Durante l’ultima delle 19 maratone, Varley ha percorso più di 40 km, partendo da Peel e correndo fino a Douglas, la capitale dell’isola. Il tutto in 4 ore e 39 minuti.

L’impresa del corridore: “Ringrazio tutti per il supporto, è stato emozionante”

Intervistato da Manx Radio Valley, il corridore Christian Varley ha parlato della sua incredibile impresa per raccogliere fondi in favore della lotta al Coronavirus e, in particolare, dell’ultima delle 19 maratone. “È stata una giornata speciale, farò molta fatica a superare tutto questo” ha detto il corridore, stanco ma soddisfatto: “L’arrivo al traguardo, con le persone ad incitare ed applaudire… è stato proprio come me l’ero immaginato!“.

Continuando a raccontare l’ultima maratona percorsa negli ultimi 19 giorni, Christian Varley ha lasciato emergere il suo lato più emotivo. “Sapevo che ci sarebbero state delle persone ad aspettarmi, ma non mi aspettavo tutto questo supporto” dice ringraziando i presenti. Al termine della corsa, il corridore è corso ad abbracciare sua figlia, che lo aspettava al finish.

