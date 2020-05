La Juventus starebbe studiando un possibile colpo dal Wolverhampton in vista della prossima finestra di calciomercato

Ormai è cosa certa che la Juventus sia alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Del resto Gonzalo Higuain viene ritenuto di troppo e l’idea è quella di piazzarlo altrove, a qualsiasi formula, visto che il contratto scadrà nel giugno del 2021. Diversi sono stati in questi mesi i nomi accostati al club bianconeri ed a quanto pare, secondo quanto riferito da Tuttosport, il Ds Paratici avrebbe messo un ulteriore profilo nel mirino.

Stiamo parlando di Raul Jimenez del Wolverhampton, il quale ha un valore di mercato di circa 50 milioni di euro. Per abbassare il costo del cartellino, la Juventus potrebbe pensare di inserire in scambio Adrien Rabiot che fino ad ora ha deluso le aspettative ma sul quale ci sarebbe anche il Tottenham.

Calciomercato Juventus, le alternative a Jimenez

Sul taccuino di Paratici vi sono diversi attaccanti, come già detto, pronti ad essere sondati per capire i margini di trattativa con i rispettivi club. C’è in primis Harry Kane che il Tottenham valuta 200 milioni di euro. In Bundesliga piace Haaland che a gennaio il Borussia Dortmund ha soffiato proprio ai bianconeri. Nel mirino anche Timo Werner del Lipsia, sul quale c’è l’occhio attento anche dell’Inter. In Italia intriga la posizione di Arkadiusz Milik, con il polacco avrebbe già comunicato al Napoli di voler essere ceduto per riabbracciare l’ex tecnico Sarri. Il sogno più grande di tutti porta il nome di Kylian Mbappé, ma i parametri economici per un’operazione del genere supererebbero i 300 milioni di euro. Attualmente, visto il grave impatto del coronavirus anche sul calcio, l’arrivo del francese è categoricamente da escludere.

