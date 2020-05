Tragedia a Bergamo: morto un bambino di 10 anni, era rimasto schiacciato in un cassonetto per la raccolta di vestiti.

A Boltiere, nella Bassa Bergamasca, un bambino di 10 anni è morto mentre cercava di prendere dei vestiti da un cassonetto per la raccolta di indumenti usati. Come riporta Milano Today, il bambino è rimasto schiacciato nell’ingranaggio del cassonetto e l’intervento degli operatori, purtroppo, non è servito.

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata nel bergamasco. Come leggiamo dalla fonte, il bambino, al momento del tragico incidente, era da solo e l’allarme è stato lanciato da una donna che passava di lì.

Bergamo: tragico incidente, morto bambino di 10 anni

Come riporta Milano Today, dopo l’allarme lanciato dalla donna, che ha tempestivamente chiamato gli operatori, l bambino è stato liberato dal cassonetto nel quale era rimasto incastrato ed è stato trasportato in ospedale. Il piccolo è morto proprio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Da quanto si apprende dalla fonte, il bambino è arrivato in ospedale in condizioni gravissime. I Vigili del Fuoco sono stati costretti a smontare l’intero cassonetto per liberare il bambino. Infatti, questi ingranaggi sono molto particolari: c’è una sorta di cestello che ruota internamente per inserire gli indumenti. Al tempo stesso, l’ingranaggio impedisce di estrarli. Questo è il motivo per cui il bambino non è riuscito a liberarsi.

Purtroppo, come si apprende dalla fonte, questo non è il primo e unico incidente di questo tipo. Come riporta Milano Today, più volte a Milano si sono verificate situazioni analoghe.

Il bambino di Bergamo, purtroppo, non ce l’ha fatta, nonostante il tempestivo intervento dei medici del Giovanni XXIII. Le ferite riportate a seguito dell’incidente erano troppo gravi. Con ogni probabilità, come riporta la fonte, sarà disposta l’autopsia sul corpo del bambino.

