Whatsapp rischia di ricevere un vero e proprio “colpo basso”: l’ultimo aggiornamento del concorrente Telegram si potrebbe rivelare una condanna.

Whatsapp e Telegram: i due concorrenti nell’ambito della messaggistica si sferrano colpi a suon di aggiornamenti. L’ultimo aggiornamento riportato dall’app dell’aeroplanino, come la chiama Tecno Android, sferra un vero e proprio “colpo basso” a Whatsapp. Vediamo di cosa si tratta.

Come leggiamo dalla fonte, Telegram ha riportato un aggiornamento su un tema molto delicato per Whatsapp: la sicurezza. L’app di Pavel Durov ha incentivato la sicurezza delle chat con un aggiornamento che rende felici i milioni di utenti in tema privacy.

Whatsapp in difficoltà con l’ultimo aggiornamento di Telegram

Come riporta Tecno Android, l’ultimo aggiornamento riportato da Telegram, per dispositivi Android e iOS, introduce un nuovo sistema di crittografia attivo anche per le video-chiamate. Un’aggiornamento a dir poco importante, dal momento che, con questo nuovo update, la riservatezza delle chat può essere mantenuta anche in ambito delle video-conferenze.

Nello specifico, come riporta la fonte, il server non memorizzerà alcun dato: né da un punto di vista dell’audio né del video e questo potrà garantire agli utenti la massima riservatezza sulla video-chiamata. Questo potrebbe rivelarsi come un vero colpo basso per Whatsapp che proprio in tema “sicurezza” ha avuto qualche problema.

A livello di utenza, quest’ultimo aggiornamento 6.1 ha sicuramente portato gran parte delle persone a optare per Telegram, almeno dal punto di vista dell’utilizzo di video-chiamate.

Come riporta Tecno Android, nell’ultimo periodo si sta facendo avanti anche un terzo servizio, che pian piano sta scalando le vette dei download: si tratta di Signal. Quest’ultima app, a quanto pare, promette un livello di riservatezza ancor più efficace dal punto di vista della messaggistica e dal punto di vista delle video-chiamate.

