Usa: ordine di evacuazione per gli abitanti che vivono lungo il lago Sanford, il lago Wixon e il fiume Tittabawassee, per “imminente cedimento della diga”.

Emergenza negli Usa: gli abitanti che vivono presso i laghi Wixon, Sanford e presso il fiume Tittabawassee hanno ricevuto l’ordinanza di evacuare a causa di “imminente cedimento della diga”. Come riporta il Midland Daily News, inoltre, è stato avanzato anche uno stato d’allerta per il fiume Cedar, nella Contea di Gladwin.

Come leggiamo dalla fonte, la Contea Midland 911 ha inviato una serie di allarmi, poco dopo la mezzanotte di martedì, per riferire di un’imminente fallimento della diga a Edenville. Il messaggio dichiarava che tutti gli abitanti che vivono presso i corsi dei fiumi e in prossimità dei laghi, dovevano evacuare.

Usa: abitanti evacuati per rischio cedimento della diga

Come riporta il Midland Daily News, le istituzioni si sono organizzate per allestire dei rifugi presso la Meridian Elementary School e la Coleman High School. Intanto si sta valutando la situazione nelle dighe di Edenville e Sanford, dal momento che, come riporta la fonte, pur essendo strutturalmente solide, “non possono controllare o contenere la quantità di acqua che scorre”.

Le istituzioni hanno inviato l’avviso di evacuazione per garantire la sicurezza di tutti i residenti e, in generale, per garantire la sicurezza pubblica. Allerta anche per la Contea di Gladwin, dove gli addetti ai lavori hanno annunciato imminenti e improvvise inondazioni sul fiume Cedar, sotto la Chappel Dam. Questa situazione, come riporta la fonte, è particolarmente pericolosa.

Nel frattempo, a seguito di una riunione, le istituzioni di Midland City sono pronte a dichiarare lo stato di “emergenza locale”. A esprimersi sulla questione è intervenuto il City Manager Brad Caye, che ha dichiarato: “Avremo inondazioni significative in città”.

Kaye ha annunciato che il problema delle imminenti inondazioni può essere un grosso problema, che non va assolutamente preso alla leggera.

