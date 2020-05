Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è passato all’attacco contro l’Oms minacciando di sospendere i finanziamenti

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, è passato all’attacco dell’Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso una lettera inviata al direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus e postata anche su Twitter. Tutto parte dalla sua visione, secondo la quale l’Oms sarebbe stata troppo vicina alla Cina durante questa pandemia. Addirittura, il numero uno della Casa Bianca definisce l’organizzazione un “burattino” del paese asiatico. I motivi? Le presunte pressioni da parte di Pechino ai vertici all’Istituto per la salute ed i conseguenti passi falsi di quest’ultimo, i quali stanno costando cara la pelle di milioni di persone nel mondo.

Non è di certo finita qui, anche perché lo stesso ha minacciato di ridurre od addirittura sospendere i finanziamenti qualora l’Oms non si dovesse impegnare “su sostanziali miglioramenti nei prossimi 30 giorni”.



Donald Trump rivela: “Prendo l’idrossiclorochina”

Donald Trump ha rivelato pubblicamente il modo in cui sta affrontando la sua personale battaglia contro il virus. Il presidente ha ammesso di prendere, da più di una settimana, idrossiclorochina. Una pillola al giorno e via. Secondo il numero uno degli Stati Uniti sarebbe un medicinale molto utile, di cui inoltre farebbero uso in molti negli Usa. Poi, quando gli viene chiesto se a raccomandargliela sia stato il medico della Casa Bianca, risponde con un secco no. E’ giusto chiarire che, al momento, non è stata dimostrata alcun efficacia dell’idrossiclorochina nel contrasto al Covid-19. Generalmente questo medicinale viene utilizzato per combattere l’artrite reumatoide.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

