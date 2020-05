Alle prime ore del mattino in Giappone si sono verificate due scosse di terremoto con epicentro Namie e Toyoshina: la situazione

Stamane, alle prime ore del mattino in Giappone, si sono verificate ben due scosse di terremoto. La prima, con magnitudo 5.1, ha avuto come epicentro Namie e la profondità è stata di 44,4 chilometri. La seconda, leggermente più grave, si è verificata con Toyoshina epicentro ed è stata di 5.3 come magnitudo. Attualmente, nonostante le poche altre informazioni in merito, non sembrerebbero esserci stati particolari danni a cose o persone.

Terremoto, la tabella delle scosse in Italia

Tornando a quello che è il nostro paese, ecco la tabella dell’INGV, istituto di geologia e vulcanologia, sulle scosse di terremoto registrate nelle ultime 24 ore:

