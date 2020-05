Shad Gaspard disperso in mare: non si hanno notizie del lottatore di Wrestilng, stella della World Wrestling Entertainment, da più di 24 ore.

Sono in preda all’ansia i fan di Shad Gaspard, lottatore di Wrestling e stella della WWE. L’atleta, come riporta Fanpage, risulta disperso in mare da più di 24 ore. Il lottatore, come leggiamo dalla fonte, si era recato a Venice Beach con il figlio e alcuni amici. Mentre Shad Gaspard stava facendo il bagno insieme al figlio, i due sono stati colti da una serie di correnti. Immediato l’intervento dei bagnini, che sono riusciti a salvare il piccolo, ma senza trovare tracce del papà.

La stella del Wrestling è divenuta particolarmente nota in America anche per aver preso parte al film Black Panther, di Marvel.

Wrestling: Shad Gaspard disperso in mare

Come riporta Fanpage, la stella della WWE si era concessa una giornata di relax al mare insieme al figlio e ad alcuni amici. Il gruppo ha voluto concedersi poi un bagno al Venice Beach, ma, una volta entrati in acqua, le cose non sono andate per il verso giusto. Infatti, come leggiamo dalla fonte, il gruppo è stato sorpreso da una serie di onde. Il soccorso dei bagnini è stato immediato, ma, al momento, solo il piccolo è stato tratto in salvo. Non si hanno tracce del lottatore da più di 24 ore.

La polizia, che si è pronunciata in merito alla questione, ha fatto sapere che le speranze di trovarlo ancora vivo sono remote, perché, con ogni probabilità, potrebbe trattarsi di annegamento. Ad ogni modo, si attendono aggiornamenti sulla questione.

F.A.