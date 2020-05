Serie A, si va verso un ulteriore slittamento: torna l’ipotesi playoff. Se venisse confermata la data del 20 giugno rischia di non esserci il tempo materiale per completare la stagione

Il calcio italiano continua ad essere ancora in alto mare. Gli allenamenti collettivi dovevano riprendere inizialmente il 18 maggio assieme all’avvio della Fase 2. Poi il protocollo della Figc ha reso impossibile per le squadre di Serie A accettare tutte le misure messe in conto. Una controproposta presentata dai rappresentanti medici delle società dovrebbe portare ad un’intesa a metà strada. Tutti passaggi che portano verso una conclusione positiva della vicenda ma che allungano inevitabilmente i tempi. La data del 13 giugno è già svanita dopo la decisione del Governo di vietare avvenimento sportivi sino al 14 giugno.

A questo punto, senza considerare ulteriori intoppi, la prima data utile diventa quella del 20 giugno, una settimana dopo. Se prendiamo però in esame la richiesta della Uefa di concludere tutti i tornei nazionali entro il 3 agosto, possiamo notare l’incongruenza delle tempistiche.

Serie A, si va verso un ulteriore slittamento: torna l’ipotesi playoff

Dodici giornate da recuperare più semifinali di ritorno e finale di Coppa Italia da disputare. Un mese e mezzo rischia di essere un lasso temporale inopportuno per concludere la Serie A. Ecco quindi che la Federazione Italiana Gioco Calcio sta pensando ad una rivoluzione del format: rispolverare i playoff e i playout come in Serie B.

Sarebbe però introdotta una variante rispetto all’iniziale progetto che prevedeva l’impegno di 12 squadre. Si procederebbe infatti con le Final Four in vetta, con Juventus, Lazio, Inter e Atalanta coinvolte negli spareggi scudetto. Tagliate fuori Roma e Napoli che andrebbero direttamente in Europa League. Dietro le ultime sei si giocherebbero la permanenza nella massima serie: Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spal e Brescia si contenderebbero i tre posti per la salvezza. La sede delle partite potrebbe essere in una delle regione del Centro Sud, con basso rischio di contagio e spostamenti azzerati tra una gara e l’altra.

