Ai microfoni dell’Ansa, l’assessore degli Enti locali della Sardegna Quirico Sanna ha chiarito che sarà consentito fare il bagno in mare, ma a distanza

Quest’estate sarà possibile andare al mare. Il Governo continua a lavorare a protocolli di sicurezza per garantire la totale sicurezza e il rispetto delle misure di contenimento anche in mare, così da permettere ai turisti di godersi qualche giorno in spiaggia. Oltre a distanziamenti minimi tra ombrelloni e numero limitato di persone, potrebbero esserci ulteriori novità.

Poco fa, in esclusiva ai microfoni dell’Ansa, ha parlato l’assessore degli Enti locali della Sardegna Quirico Sanna. In merito alla questione spiagge e misure anti Coronavirus, l’assessore ha fatto un annuncio importante. “Nella nostra regione le spiagge sono aperte ed è consentito fare il bagno, ma anche in acqua sarà obbligatorio mantenere le distanze“. Inoltre, Sanna ha annunciato che nella giornata di oggi arriveranno ulteriori delucidazioni dal presidente della Sardegna stesso.

Sardegna, consentito accesso alle spiagge libere

Nella serata di domenica 17 maggio, il presidente della regione Sardegna Christian Solinas aveva già comunicato alcune delle novità relative alle spiagge della regione e a ciò che è consentito fare. Il documento, pubblicato sul sito della Sardegna, spiega come sia possibile recarsi alle spiagge libere e agli arenili, ma non viene in alcun modo menzionato il bagno in mare.

La poca chiarezza nella comunicazione delle norme ha portato a molte discussioni in merito. Alcuni parlano di divieto di nuotare in acqua, seppur questa possa essere considerata un’attività sportiva non vietata, mentre altri pensano sia concesso farsi il bagno. A seguito delle parole dell’assessore Quirico Sanna che, di fatto, ha “legalizzato” la possibilità di andare in mare rispettando le distanze, si attendono ora i chiarimenti ufficiali del presidente della Sardegna.

