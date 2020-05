Roma, a Ponte Milvio due ultras della Lazio hanno aggredito alcuni agenti di polizia. Stavano facendo un aperitivo senza mascherine e non rispettando distanze

Domenica 17 maggio, intorno alle ore 20, quattro persone si sono ritrovate in piazzale Manila per un aperitivo senza alcuna distanza sociale e non utilizzando le mascherine. A pochi metri di distanza, un altro folto gruppo di circa venti persone stava facendo la stessa cosa. Tra tramezzini, patatine e birre, i presenti stavano creando assembramenti senza rispettare le misure imposte dal Governo.

Gli agenti di Polizia, una volta aver notato ciò che stava succedendo, si sono avvicinati per identificare le persone e invitarle ad andarsene. Due di questi hanno reagito aggredendo le Forze dell’Ordine, rendendo necessario l’uso dello spray al peperoncino da parte degli agenti. I due sono stati portati in caserma e comparsi in udienza davanti al gip.

Roma, chi sono i due aggressori

L’episodio avvenuto domenica 17 maggio, intorno alle ore 20, a Ponte Milvio potrebbe costare caro a due dei presenti, che hanno aggredito gli agenti di Polizia giunti sul posto. I due uomini sono stati identificati come due ultras della Lazio. Il primo, Franco Costantino, è uno dei capi storici della curva Nord mentre il secondo è un 39enne già noto alle Forze dell’Ordine.

Dopo aver risposto davanti al gip in udienza nella giornata di ieri, Franco Costantino ha ricevuto una condanna ad un anno di reclusione mentre il secondo si trova ora in stato d’arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Resta da capire se anche il secondo subirà le stesse sorti di “Franchino”, considerato dall’ambiente laziale l’erede di Diabolik (altro storico ultras).

