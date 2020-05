Scatta l’inchiesta intorno al caso delle finte cremazioni del cimitero di Prima Porta a Roma: sono indagati 14 dipendenti dell’Ama

Vergogna intorno al cimitero Prima Porta di Roma dov’è scattato il caso delle finte cremazioni. A causa di questo sono stati sospesi da servizio e retribuzione ben 14 dipendenti dell’Ama che figurano tra gli indagati.

La Procura della Capitale, dopo le dovute indagini, ha scoperto che alcuni operatori avrebbero tagliato a pezzi dei cadaveri di persone morte da più di 30 anni. Successivamente i resti sarebbero stati trasferiti nell’ossario comune. Questo per far risparmiare ai parenti dei defunti il prezzo di una nuova sepoltura o, appunto, cremazione ed aggirare il regolamento.

L’Ama ha comunicato che la sospensione dei dipendenti di cui vi abbiamo accennato ad inizio articolo durerà fino alla chiusura del procedimento disciplinare ed alla definizione, eventualmente, di quello penale a carico dei lavoratori. Truffa, vilipendio e violazione di cadavere: questi sono i capi di imputazione.

Roma, finte cremazioni: le due inchieste

La prima inchiesta portata avanti dalla Procura di Roma nasce dalla denuncia di un cittadino che decide di far cremare la madre per farla seppellire al fianco del marito. Dopo le corrette pratiche con l’agenzia funebre, alla quale paga anche le spese, viene richiamato dopo un mese e gli viene detto che il giorno successivo ci sarebbe stata la cremazione. L’uomo, il giorno dell’evento, si reca al Verano ed avviene la deposizione dell’urna nel loculo. Sembra tutto tranquillo fin quando l’Ama non gli invia una lettera chiedendo una tassa per l’avvenuta sepoltura della madre. Da lì, l’uomo scopre di essere stato truffato visto che i resti erano stati gettati in un campo comune.

I truffatori non si sono limitati a questo. Infatti, proponevano ai parenti dei defunti di occuparsi personalmente dei resti dei cari pagando un prezzo più basso di quello ufficiale ed, ovviamente, in nero. Il servizio poi non veniva effettuato perché le salme, anziché cremate, venivano fatte a pezzi e depositate nell’ossario comune. Sono sei i casi accertati, avvenuti a cavallo tra gennaio e febbraio scorsi.

LEGGI ANCHE—> Ostia, dura contestazione per la sindaca Raggi: “State facendo le passerelle”