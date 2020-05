Facile e veloce, la pasta fredda è adatta alle giornate più calde per accontentare tutta la famiglia o gli amici

La pasta fredda è un’ottima idea, facile e veloce per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Può essere condita con le cose che più ci piacciono, conservata per un pranzo fresco e gustoso, portata a lavoro per un pranzo veloce. Vediamo come poterla preparare in pochi minuti.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

360 g penne rigate

sale q.b.

olio evo q.b.

PER IL CONDIMENTO

8 pomodorini

50 g formaggio (scamorza, provolone)

foglie di basilico q.b.

Come preparare una pasta fredda facile e veloce

La prima cosa da fare per preparare un’ottima pasta fredda, è mettere a bollire sul fuoco una pentola d’acqua. Una volta raggiunta l’ebollizione, salare l’acqua e versare la pasta. Trascorso il tempo di cottura, scolare la pasta e conservare in un recipiente.

CONSIGLIO: per evitare che la pasta risulti incollata, mettere dell’olio a crudo e lasciar raffreddare.

Intanto che la pasta raffreddi, tagliare i pomodorini ed il formaggio a dadini. Una volta che la pasta avrà raggiunto la temperatura desiderata, versare il condimento e dell’olio. Infine, guarnire con qualche foglia di basilico.

CONSIGLIO: la versione da noi proposta è quella più semplice e basilare. I condimenti per una gustosa pasta fredda sono molteplici: salmone affumicato e scamorza, avocado e pomodorini. Sbizzarritevi con le idee più fantasiose e gustose che avete.