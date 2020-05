Per la serie ricette dolci: la torta Kinder Pinguì, un’ottimo dolce per l’arrivo delle giornate calde e con una preparazione molto semplice.

Arrivano le giornate calde, ma abbiamo voglia di gustarci comunque un ottimo dolce fatto in casa? Ecco la soluzione: la torta Kinder Pinguì. Con pochi e semplici passaggi, potremo gustarci una torta fresca e deliziosa. Vediamo insieme come prepararla.

Torta Kinder Pinguì: gli ingredienti per 6 persone

Uova: 4

Farina 00: 100 g

Zucchero semolato: 100 g

Cacao amaro: 20 g

Fecola di patate: 30 g

Panna fresca: 250 g

Nutella: 100 g

Zucchero a velo: 50 g

Latte: q.b.

Cioccolato fondente: 200 g

Panna fresca: 250 g

Leggi anche >>> Ricette Top, come preparare una deliziosa panna cotta

Ricette dolci: la preparazione della torta Kinder Pinguì

Iniziamo con la preparazione del pan di Spagna. Montiamo le uova insieme allo zucchero all’interno di una ciotola. Prendiamo un’altra ciotola e inseriamo la farina, insieme alla fecola di patate e al cacao. Questi ingredienti è bene inserirli setacciandoli, in modo da non avere grumi. Uniamo pian piano questo composto alle uova montate con lo zucchero e giriamo costantemente. Il nostro composto è pronto per essere infornato: imburriamo una teglia da 22 cm, versiamoci il composto e cuociamo a 180 gradi per 25 minuti.

Occupiamoci ora della parte cremosa. Per prima cosa montiamo la nostra panna con lo zucchero a velo. Nel frattempo sciogliamo un po’ la Nutella nel microonde oppure a bagnomaria. A questo punto, il nostro pan di Spagna si sarà freddato per bene. Dividiamolo in due dischi, per orizzontale. Bagniamo con un po’ di latte il primo disco e stendiamoci sopra la panna montata. Lasciamo freddare in frigorifero per circa mezz’ora.

Dopo mezz’ora, tiriamola fuori dal frigo, e spalmiamoci delicatamente la Nutella sopra. Riponiamola ancora in frigo per altri 10-15 minuti. A questo punto, tiriamola ancora fuori e stendiamoci un ulteriore strato di panna e riponiamo ancora in frigo per un’altra mezz’ora. Questi passaggi sono importanti per far freddare i vari composti e farli dunque addensare.

Passato il tempo necessario, tiriamola fuori e ricopriamo con il secondo disco di pan di Spagna. Bagniamo con un po’ di latte anche il secondo disco, prima di colarci la ganache che andiamo a preparare.

La preparazione della ganache è molto semplice: portiamo a ebollizione la panna fresca e uniamoci il cioccolato fondente ridotto in pezzi. Con l’aiuto di una frusta mescoliamo finché non risulterà liscio. Lasciamo freddare la ganache e poi coliamola (con l’aiuto di una spatola) su tutta la torta.

Potrebbe interessarti anche: Ricette veloci, come preparare un’ottima pasta fredda