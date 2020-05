In attesa della presentazione ufficiale della PS5, alcuni retroscena svelano una novità del nuovo controller DualSense: permetterà di sentire la pioggia

Il mondo delle console si prepara a voltare pagina. A sette anni dall’uscita della PS4, Sony è pronta ad una nuova generazione di videogiochi. La PS5 dovrebbe essere presentata ufficialmente in conferenza stampa a giugno, ma ancora non ci sono certezze a riguardo. Quel che è sicuro, è che milioni di appassionati potranno metter mano alla nuova periferica di gioco già a partire dalla fine del 2020.

In attesa di tutte le informazioni sulla PS5, Sony ha già presentato il nuovo controller DualSense, ma pare che non sia stato svelato proprio tutto. Grazie alla combinazione col nuovo motore grafico Unreal Engine 5, l’esperienza videoludica sarà più vicina alla realtà che mai. Mike Bithell, autore di John Wick Hex e Thomas Was Alone, ha spiegato che il nuovo joystick permetterà al videogiocatore di percepire alcuni dettagli a un livello incredibilmente reale, come la pioggia che cade.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, l’ultimo aggiornamento di Telegram è una condanna

PS5, il ‘feedback atipico’ del controller DualSense: di cosa si tratta

Sony è pronta a rivoluzione ancora una volta il mondo dei videogiochi su console, grazie alla PS5 e al nuovo controller DualSense. Secondo quanto raccontato da Mike Bithell, il motore grafico Unreal Engine 5 renderà il nuovo Joystick unico nel suo genere. Una nuova funzione, definita ‘feedback atipico‘, permetterà al videogiocatore di sentire alcuni dettagli come la pioggia che cade.

Il suono sarà gestito in maniera separata, in modo da migliorare la percezione della singola goccia che cade e degli effetti che ha sul personaggio. La novità potrebbe essere presentata ufficialmente già il prossimo mese durante la conferenza stampa di presentazione della PS5. La nuova generazione di console si prepara ad essere più incredibile che mai, apportando miglioramenti che vanno ben oltre le semplici migliorie grafiche.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Playstation Network, scompaiono alcuni giochi dall’account: il motivo