A soli 30 anni è morto l’attore Gregory Tyree Boyce che recitò come Tyler Crowley nel film di successo Twilight

Lo scorso 13 maggio, a soli 30 anni, è morto l’attore Gregory Tyree Boyce. Noto ai più per aver interpretato Tyler Crowley nel film di successo Twilight, è stato trovato senza vita nella casa di Las Vegas insieme alla compagna Natalie Adepoju. Le cause dei loro decessi sono ancora da accertare.

L’attore, ripetiamo, è diventato noto grazie alla saga della Meyer recitando prima in Twilight e poi in New Moon ed Eclipse. La sua scena di maggior importanza lo vede alla guida di un furgone mentre sta per investire Bella Swan, a salvare quest’ultima sarà però il vampiro Edward Cullen.

Morte Gregory Tyree Boyce, a dare l’allarme la cugina

Secondo quanto riferito dai colleghi di E! News, avrebbe dato l’allarme la cugina del ragazzo. La donna, infatti, era preoccupata in quanto, sapendo che si doveva recare a Los Angeles, non l’aveva più visto uscire. A rendere strano il tutto è la morte di entrambi i conviventi, ma la famiglia di Natalie ha preferito non rivelare le cause che hanno portato al triste epilogo. Intanto, su GoFundMe, è stata aperta una raccolta fondi per aiutare i genitori di lei ad affrontare il momento.

