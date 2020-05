Lutto nel mondo del giornalismo. È morto all’età di 79 anni Bruno Bernardi, firma storica del giornalismo sportivo e opinionista televisivo

Il mondo del giornalismo è in lutto. All’età di 79 anni se n’è andato Bruno Bernardi, una firma storica del giornalismo sportivo che per anni ha lavorato per La Stampa. Ricoverato all’ospedale Mauriziano di Torino, le sue condizioni si erano aggravate già diversi giorni fa.

Conosciuto anche in veste di opinionista televisivo al “Processo di Biscardi”, Bernardi è stato un grande appassionato di Juventus, capace di raccontare centinaia di storie con occhio critico e imparziale. Considerato una sorta di mentore per diverse generazioni di giornalisti, se ne va lasciandosi alle spalle decenni di grande carriera.

Chi era Bruno Bernardi, storica firma per La Stampa

Nato a Torino il 23 aprile del 1941, Bruno Bernardi è stato uno tra i giornalisti sportivi più importanti e riconosciuti degli ultimi decenni. Entrato nell‘albo dei giornalisti già nel 1962, Bernardi iniziò sin dalla giovane età con la carriera nel mondo della carta stampata. Conosciuto per essere un grande appassionato della Juventus, ha legato il suo nome a La Stampa per decenni, fino ad essere considerato una sorta di mentore nel mondo del giornalismo sportivo e non.

Oltre che come giornalista, Bernardi viene ricordato anche come grande opinionista televisivo. Negli anni ’70 iniziò a far parte del “Processo di Biscardi”, e ha proseguito con le comparsate in televisione anche dopo essere andato in pensione. Tra i suoi aneddoti extra calcistici, raccontò di essere uno dei tre giornalisti invitati al matrimonio di Maradona e di aver chiamato suo figlio Michel, in onore del fuoriclasse francese Platini.

