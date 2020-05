Un matrimonio lungo 10 anni quello tra Megan Fox e Brian Austin Green che è in rotta di collisione

C’era già un presentimento tra i fan della coppia, ma la conferma è arrivata da Brian Austin Green: dopo 10 anni si è separato dalla moglie Megan Fox. Sposati nel 2010, hanno avuto tre figli: Noah Shannon Green (8 anni), Bodhi Ransom Green (6 anni) e Journey River Green (4 anni).

Già nel 2015 si era avvertita freddezza nella coppia, dopo un breve periodo di separazione, invece, si sono riavvicinati. Questa volta, Brian, durante il suo podcast With Brian Austin Green ha spiegato: “E’ arrivata la fine di una relazione straordinaria. Io so che la amerò sempre e che lei mi amerà per sempre”.

Megan Fox e Brian Austin Green è divorzio: colpa di un altro?

Sui tabloid inglesi, è apparsa una foto di Megan Fox in compagnia del rapper Machine Gun Kelly. Colson Baker, all’anagrafe, ha conosciuto la bellissima attrice sul set di Midnight in the Switchgrass. Giunti entrambi a Portorico, potrebbe essere scattata la scintilla.

A confere i dubbi insorti, è stato proprio Brian Austin Green che ha evidenziato quanto la moglie fosse cambiata al ritorno da quel set. Infatti, in un’ultima conversazione tra i due, l’attrice statunitense gli disse: “Stare lontana mi ha fatto riflettere. Mi sentivo meglio. Penso che è una cosa che devo cercare di fare”.