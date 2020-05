Fase 2, Zaia torna a parlare del comportamento della gente in questi giorni: le parole del presidente della Regione Veneto.

Continua a calare il numeri di morti e di contagi in Italia per Coronavirus e da ieri sono ufficialmente ripartite diverse attività commerciali, tra cui bar e ristoranti. Diverse persone, dunque, si sono riversate in strada, ma senza rispettare le norme di distanziamento e senza mascherine. A tal proposito, è intervenuto in queste ore il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: “Continuano ad arrivarci foto e video di alcune delle nostre bellissime città invase da vere e proprie movide a cielo aperto. Parecchi non hanno rispettato il divieto di assembramenti e utilizzato la mascherina, che sono da considerarsi i veri salva vita per la tutela dei cittadini”.

Fase 2, la denuncia di Zaia

Zaia, poi ha continuato: “Bisognare fare attenzione al numero dei contagi nei prossimi giorni. In caso di aumento, saremo sicuramente costretti a richiudere bar, ristoranti, spiagge e a chiuderci in casa col silicone“. Parole importantissime quelle pronunciate dal Presidente della Regione Veneto in queste ore: quale sarà la reazione dei cittadini?

