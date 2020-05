Fase 2 Palermo, la movida senza mascherina: folla di ragazzi in strada. Dopo la fine del lockdown i giovani si sono ritrovati nella zona dei locali senza rispettare le misure di sicurezza

La fine del lockdown ha ridato speranza alla gente in Italia con la possibilità di recupero dell’attività economica e una parziale libertà ritrovata. Il problema è che l’inizio della vera Fase 2 dal 18 maggio non ha segnato la fine del virus ma solo un piccolo passo verso la normalità in una strada peraltro ancora lunga. A Palermo però questo concetto non deve essere stato ben chiaro a molti giovani che hanno deciso di improvvisare una Movida in centro. Complice forse il fatto che la Sicilia non è stata particolarmente colpita dal coronavirus, i ragazzi non si sono preoccupati più di tanto dei Dpi e del distanziamento sociale.

Fase 2 Palermo, la movida senza mascherina: folla di ragazzi in strada

A Vucciria, in pieno centro storico, nella zona dedicata alla movida palermitana, ieri sera un gruppo di adolescenti e anche di adulti, hanno deciso di divertirsi. Nelle vie caratterizzate dalla presenza di decine di pub e bar, le persone si sono affollate per trascorrere delle ore spensierate dopo la fine del lockdown. Il problema è che oltre all’assembramento creato, la maggior parte di loro non aveva indosso le mascherine e non rispettava la distanza di sicurezza. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha ribadito anche negli scorsi giorni che gesti sconsiderati potrebbero portare alla chiusura delle piazze e dei luoghi pubblici di ritrovo. Non il modo migliore per ripartire dopo questi mesi difficili.

