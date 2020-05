L’Europa sottovalutò il pericolo del Covid-19: questa è la pesante accusa lanciata dal quotidiano spagnolo El Pais, che ha visionato i verbali della riunione.

L’accusa all’Europa di aver sottovalutato la pericolosità del virus viene dalla Spagna. Come riporta Open, infatti, il quotidiano spagnolo El Pais ha visionato i verbali della riunione tenutasi il 18 febbraio del 2020, tra i delegati del del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, in Svezia. Tra i punti della riunione c’era proprio quello della valutazione dell’indice di pericolosità del virus a livello globale.

Come riporta Open, la riunione, di cui El Pais ha letto i verbali, si è tenuta pochi giorni prima della scoperta del paziente uno di Codogno. Dunque l’Europe era agli albori della pandemia mondiale. Il quotidiano spagnolo, come leggiamo dalla fonte, ha dichiarato “sconcertante” il documento, dove il rischio, a fine riunione, venne dichiarato “basso”.

Covid-19: l’Europa ne sottovalutò il pericolo

Fino a quel momento, come riporta Open, L’Europa contava un totale di casi pari a 45. Il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie aveva dichiarato “basso” il rischio per la popolazione. L’Ecdc aveva invece dichiarato “basso-moderato” il rischio per il sistema sanitario. Se alcuni Paesi, leggiamo dalla fonte, avanzarono proposte esprimendo dubbi sulle strategie di contenimento, altri Paesi, avverte El Pais, minimizzarono sul pericolo, accentuando invece il rischio di “terrorizzare la popolazione”.

In tal senso, il quotidiano spagnolo ha voluto sottolineare come, dei 130 punti all’ordine del giorno (ricordiamolo, il 28 febbraio, a pochi giorni dalla diagnosi di Codogno), solo 20 riguardavano il virus, con la sua pericolosità. Come dichiara El Pais, di cui Open riporta le parole, quel documento, “letto 3 mesi e migliaia di morti dopo”, rende evidente come “nessuno dei presenti vede cosa sta per succedere”.

F.A.

