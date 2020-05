Come accaduto anche in Italia, le case di cura di Inghilterra e Galles sono state luogo dei principali focolai di Coronavirus. Il bilancio dei deceduti ha quasi toccato quota 10.000.

Le case di cura si confermano ancora una volta tra i luoghi più colpiti dal nuovo Coronavirus. Numeri da brividi per quanto riguarda i contagi e ancor più i decessi, in virtù ovviamente dell’età media degli ospiti e delle loro condizioni di salute spesso precarie in partenza.

E’ quanto ha comunicato l’Ufficio per le Statistiche Nazionali del Regno Unito, quasi 10mila morti complessivi nelle case di cura di Inghilterra e Galles. Cifre peraltro considerate provvisorie, in un bilancio che purtroppo rischia di aggravarsi ulteriormente nelle prossime settimane.

COVID-19, quasi 10mila gli anziani morti nelle case di cura inglesi e gallesi

Secondo l’ultimo report, risalente all’8 maggio, i decessi associati al Covid-19 nelle case di cura sono stati 9.495 in Inghilterra e 480 in Galles. La statistica nello specifico, prende in considerazione come data di inizio dell’epidema il 28 dicembre dello scorso anno.

Un trend che non accenna a rallentare per il momento, come sta invece accadendo per le morti da Coronavirus registrate negli ospedali e ancor più nelle abitazioni private. Nella settimana antecedente l’8 maggio infatti, la percentuale di decessi nelle case di cura è aumentata di ben il 42,4%.

Nonostante questo, per la seconda settimana consecutiva, è stato registrato un calo dei decessi da Coronavirus in tutte le regioni di Inghilterra e Galles. Ad oggi il Regno Unito nella sua interezza conta 246mila casi totali dall’inizio della pandemia, con il numero dei deceduti che sfiora i 35mila.

