Gli effetti diretti e indiretti del Coronavirus colpiscono Londra. Il famoso Globe Theatre di Shakespeare a rischio chiusura dopo le gravi perdite finanziarie causate dal lockdown.

Il Coronavirus continua ad avere un indotto negativo in quasi ogni angolo del mondo. Il lockdown messo in pratica – fondamentale per il contenimento dei contagi – ha inevitabilmente colpito in modo severo tutte quelle attività costrette ad abbassare le serrande per quasi due mesi.

Non solo negozi, bar e ristoranti, a farne le spese anche tante attività legate al mondo della cultura e dello spettacolo. E’ il caso del Globe Theatre di Londra, riproduzione fedele del teatro che ospitò le opere di William Shakespeare. Costruito nel 1599 dalla compagnia del drammaturgo, i Lord Chamberlain’s men, andò distrutto nel 1613 in seguito ad un incendio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fase 2 concerti, spettacoli e cinema: fissato un tetto limite

Coronavirus, Londra: anche il Globe Theatre vittima della crisi

E’ notizia di ieri che il teatro, chiuso da marzo nel rispetto delle misure di contenimento imposte dal governo britannico, rischia di non poter riaprire. L’impatto della pandemia sulle finanze del teatro è stato particolarmente pesante, al punto tale da metterne seriamente a repentaglio la possibile riapertura.

Il Globe Theatre, una replica fedele dell’originale andato distrutto, è stato costruito nel 1997, a pochi metri di distanza dalla collocazione originaria. In tutto e per tutto simile alla costruzione originaria, fa eccezione per alcune inevitabili modifiche in termini di sicurezza e tecnologia. Attualmente ospita numerosi documenti storici ed altro materiale riguardante la vita e le opere di William Shakespeare.

Un’altra celebre riproduzione teatro originale si trova invece a Roma, nei giardini di Villa Borghese. Si tratta del Silvano Toti Globe Theatre, inaugurato nel 2003 e realizzato interamente in legno di quercia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, UK approva nuovo test sierologico: “Affidabilità del 100%”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24