Un nuovo irrigidimento delle misure restrittive, dopo che l’epidemia di Coronavirus ha fatto registrare diversi nuovi casi in Cina nel corso della scorsa settimana. Ecco cosa cambia.

La registrazione di nuovi casi di contagio locale nel corso della settimana passata ha convinto la Cina a ripristinare alcune misure restrittive. A preoccupare è ora la città di Shulan, nella provincia di Jilin, nella Cina nord-orientale.

Un passo indietro dunque, anche se per il momento non è stato considerato necessario tornare in un vero e proprio lockdown, come accaduto nei mesi scorsi. Il governo ha rilasciato un annuncio alla popolazione illustrando le nuove regole da rispettare, incentrate sul distanziamento sociale e l’isolamento dei casi confermati o anche solo sospetti.

Coronavirus Cina, Shulan: le nuove misure restrittive per contenere i contagi

Stando alle nuove disposizioni emanate dal governo è consentita l’uscita di una sola persona per nucleo familiare, una volta ogni due giorni. Le uscite, limitate al rifornimento dei beni di prima necessità, potranno inoltre avere una durata massima di due ore.

Nuovi blocchi riguardano anche quelle comunità al cui interno sono stati registrati casi confermati o anche solo sospetti di Covid-19. Saranno le autorità a consegnare cibo, farmaci e quanto necessario in questo caso, mentre le persone coinvolte dovranno obbligatoriamente rimanere in casa evitando qualsiasi spostamento.

Uscite ogni due giorni e sospensione di tutti gli eventi pubblici

Già la scorsa settimana il governo locale aveva introdotto una serie di norme mirate al contenimento del virus. Vietati tutti gli incontri pubblici e chiusura dei vari luoghi di intrattenimento presenti in città, oltre alla sospensione dei treni in uscita. Questo anche alla luce della vicinanza del Jilin con la Russia, uno dei paesi che attualmente conta il numero più alto di contagiati.

Con le nuove regole entrate in vigore, la speranza è quella di circoscrivere i nuovi contagi – due lo scorso martedì – prevenendo la formazione di un nuovo focolaio. Un’evoluzione che in un modo o nell’altro porterà anche gli altri paesi a mantenere alta la guardia durante questa fase di riapertura.

