Da venerdì scorso, il Cile è in lockdown a causa dell’aumento dei casi di Coronavirus. Forti scontri e proteste a El Bosque per mancanza di cibo

Il Coronavirus è arrivato in America del Sud e, dopo Brasile e Ecuador, ora anche il Cile è messo a dura prova da un aumento repentino dei contagi. Ad oggi si contano oltre 45mila positivi, con quasi 500 decessi, ma i numeri sembrano destinati a salire. Dallo scorso venerdì, il presidente cileno Nicolás Piñera ha annunciato il lockdown in tutto il Paese, per ridurre al minimo la possibilità che il virus continui a diffondersi così in fretta.

La situazione però sembra essere tutt’altro che sotto controllo, scatenando gravi malumori all’interno della popolazione. Nella giornata di ieri a El Bosque, un quartiere periferico di Santiago del Cile, gli abitanti sono insorti. Bastoni, pentole, urla e pietre lanciate in massa contro gli agenti di polizia, accorsi per fermare il tumulto. A loro volta, le Forze dell’Ordine si sono viste costrette ad utilizzare gas lacrimogeni per calmare la folla.

Cile senza alimenti, il presidente Piñera: “Non siamo pronti per la pandemia”

Dallo scorso venerdì, il Cile è in lockdown per l’aumento del numero di persone positive al Coronavirus. La situazione insostenibile per carenza di cibo e fondi ha portato a pensanti proteste e scontri con la Polizia a El Bosque, periferia di Santiago del Cile. Il presidente cileno Nicolás Piñera ha commentato il momento, ammettendo i propri errori: “Il nostro Paese non è pronto ad affrontare la pandemia, dobbiamo ammetterlo“.

Un’inversione di rotta rispetto a qualche settimana fa, quando lo stesso presidente parlava di risorse superiori a quelle italiane per poter affrontare gli effetti del Coronavirus. Piñera ha inoltre annunciato che sono state approvate diverse misure a sostegno delle fasce più bisognose. Tra queste, ha parlato anche di oltre 2,5 milioni di cesti alimentari che, almeno per il momento, non sono stati ancora consegnati.

