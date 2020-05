Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe fare le valigie a fine stagione: il presidente del club estero gli manda un segnale

Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus ormai due stagioni fa dopo che Agnelli decise di sborsare 100 milioni di euro per sottrarlo al Real Madrid. In questo lasso di tempo, però, non sono mai mancate le voci che lo volevano già via, magari di ritorno proprio alle Merengues. Quanto di vero ci sia stato o ci sia non è ben chiaro, ma intanto il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ha strizzato gli occhi al calciatore ai microfoni di France Football. “Non ha limiti – dice – ed ammiro la sua implacabile forza. Migliora sempre più e la generosità extra campo non gli viene ben riconosciuta”. Insomma, parole al miele per il portoghese che in estate potrebbero tramutarsi in qualcosa in più.

Calciomercato Juventus, caccia alla punta: gli obiettivi

La Juventus, tra una voce e l’altra in merito alla cessione dei propri gioielli, sta dando realmente la caccia ad un punta che possa essere il bomber del futuro. Basta considerare che Cristiano Ronaldo ed Higuain, tra l’altro in lista cessioni, siano entrambi over 30 che si capisce come i bianconeri vogliano svecchiare un po’ anche lì davanti.

Il principale obiettivo in tal senso rimane Harry Kane del Tottenham per il quale, però, servono quasi 200 milioni di euro. Sempre dalla Premier League si tengono d’occhio altri profilo che agiscono prevalentemente sulle corsie esterno, stiamo parlando si Heung-Min Son e Salah. Dalla Bundesliga risuona forte il nome di Timo Werner, il quale è nel mirino anche dell’Inter che potrebbe perdere Lautaro. Il sogno proibito rimane Mbappé del Paris Saint Germain, ma l’affare sembra davvero irrealizzabile al momento.

