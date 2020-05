Bambina cade nella serra ma sopravvive. I carabinieri accorsi sul posto l’hanno immediatamente soccorsa, ma hanno trovato anche qualcosa di molto strano.

E’ successo un fatto davvero molto strano nella giornata di ieri, quando una bambina è caduta in una serra e sono accorsi i soccorsi. La bambina è stata immediatamente salvata ed ora sta bene, a differenza della madre che invece è in una situazione davvero complessa. La bambina è uscita quasi illesa dalla caduta verso il basso, in una zona scoscesa vicino casa sua. ma i carabinieri hanno trovato qualcosa di incredibilmente interessante mentre la tiravano su e comprendevano cosa fosse accaduto. In particolare hanno ritrovato delle sostanze assolutamente illegali la cui detenzione è severamente proibita in Italia. La madre della bambina, infatti, coltivava in una piccola serra della marijuana.

Bambina cade nella serra, madre arrestata per produzione di droga

La marijuana è una droga ancora illegale in Italia, pertanto la legge non permette di possederne, venderne o coltivarne nessun quantitativo. Proprio per questo motivo, quando gli agenti di polizia di Bologna, riporta Il Resto del Carlino, hanno trovato le coltivazioni della sostanza immediatamente hanno arrestato la madre della piccina per produzione e detenzione di sostanze illegali. Oltre alle piantine, infatti, sono stati trovati anche degli scatolini con la droga pronta per essere venduta o consumata. Per questo ora la mamma è in attesa di un processo ufficiale per stabilire esattamente quanto tempo in prigione dovrà passare.

