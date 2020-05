Alena Seredova è diventata nuovamente mamma. Dopo i due maschietti avuti con Gianluigi Buffon, la cicogna ha portato anche una dolce femminuccia alla donna ceca pronta a ripartire dopo la nota delusione…

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta. Ad annunciarlo è stata la stessa show-girl con un messaggio via Instagram. Dopo i due maschietti nati dalla relazione con Gianluigi Buffon, è arrivato anche il momento di una femminuccia per la modella ceca.

Alena Seredova, è arrivata la cicogna

“A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa”, ha postato la nativa di Praga sui social con tanto di manina della piccola nata oggi a Torino. Si è trattato tra l’altro di un arrivo a sorpresa, dal momento che la cicogna era attesa in realtà ad inizio giugno.

Il padre è Alessandro Nasi, 45enne torinese e manager di casa Agnelli. I due, per ironia del destino, si sono conosciuti allo Juventus Stadium. Sarà per lei un modo per voltare definitivamente pagina e dopo la burrascosa separazione con il portiere bianconero. Il quale, nel frattempo, appare sempre più felice e affiatato con Ilaria D’Amico.

“Ho saputo del tradimenti di Gigi alla radio. Sono stata la penultima a saperlo, l’ultimo è stato mio padre”, ha raccontato in passato la donna. Tuttavia: “Ciò che non uccide fortifica. E così penso di essere diventata anche migliore dopo quell’episodio. Ho mantenuto un equilibrio”, ha aggiunto.

Tutto vero. La Seredova in effetti, in virtù anche dei figli David Lee e Louis Thomas, ha sempre mantenuto un rapporto sereno e dignitoso con l’ex coniuge. Tanta delusione, sicuramente, ma niente rancore. E adesso, chissà, magari lei potrebbe esserci anche con un matrimonio che non ha affatto scartato…