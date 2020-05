Aerei, ecco come potrebbero cambiare i mezzi in tempi di coronavirus. Poltrone invertite, difese per l’isolamento e non solo: ecco alcune novità proposte da un’azienda per far fronte all’emergenza.

Si tornerà a viaggiare prima o poi. Questo è poco ma sicuro. Come considerando la minaccia del Covid-19 ancora presente, questo non è dato saperlo. Ma c’è già chi si è messo in moto per iniziare a fornire una risposta alle tante persone che già aspettano il via libera.

Aerei: ecco come possono cambiare col coronavirus

A farlo è stato in particolare Aviointeriors, un’azienda italiana specializzata nella realizzazione e certificazione di interni per mezzi aerei. La società ha già abbozzato alcune idee per decollare e ha anche realizzato alcuni prototipi dei mezzi immaginati.

Si potrebbe ripartire per esempio da poltrone anti Covid-19 per l’isolamento. Ovvero delle sedute invertite per i passeggeri delle file centrali. Posti a sedere, inoltre, che verrebbero rigorosamente equipaggiati da divisori in policarbonato, resistente alle fiamme, che isolerebbe totalmente ciascun passeggero dalle famose goccioline infettive.

L’aeromobile verrebbe inoltre potenziato anche con sistemi di filtraggio d’aria che consegnerebbe un ambiente assolutamente sano durante la tratta. “L’aeromobile ricambia l’aria oltre 20 volte all’ora, quindi ogni 2-3 minuti l’aria è fresca e nuova. Il filtro è grado di intercettare delle particelle di diametro molto più piccole del coronavirus stesso”, riferisce un dirigente dell’azienda.

Una soluzione più rapida per i sedili, invece, potrebbero essere dei ‘maxi caschi’ che verrebbero inseriti sotto ogni posto e che ogni passeggero utilizzerebbe al momento del viaggio. Modelli, in ogni caso, che l’Aviointeriors ha già spedito ad alcune compagnie aeree per eventuali prove o valutazioni.

