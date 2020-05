Nelle settimane di chiusura totale, l’applicazione Zoom ha registrato un incredibile incremento di download: il suo successo la sta facendo volare in borsa.

In queste ultime settimane caratterizzate dal distanziamento sociale, una delle applicazioni più scaricate dagli utenti è Zoom, tra le più note nel panorama della video-messaggistica. La società californiana, come riporta Repubblica, ha di fatto scalato le classifiche dei download e ci si chiede adesso se questo successo potrà perdurare.

Come leggiamo dalla fonte, uno dei problemi che la società è stata costretta ad affrontare, visto il notevole incremento, è quello della sicurezza informatica. L’utenza è infatti “volata” a quota 300 milioni solo nel mese di aprile. Questi dati, se paragonati a quelli di fine 2019 (10 milioni circa) sono a dir poco strabilianti.

Zoom: forte accelerata in borsa

Come riporta Repubblica, Zoom ha iniziato una vera e propria corsa senza freni anche in Borsa. Attualmente, i dati registrati dalla società californiana sono incredibili: oggi, infatti, il suo valore è di 49 miliardi di dollari sul mercato. Lo scorso anno, l’ex startup fatturò meno di 700 milioni. Una corsa che, con l’arrivo del periodo di quarantena, ha visto un’accelerata impressionante. Come leggiamo dalla fonte, le stime parlano di un valore superiore alle sette maggiori compagnie aeree, che si fermano attorno ai 46 miliardi di capitalizzazione. In questo caso, invece, il calo è stato drastico: si pensi che alla fine di gennaio si parlava di 121 miliardi.

Ci si chiede, a questo punto, quanto possa durare ancora l’euforia. Come riporta Repubblica, infatti, ci sono dei timori che il “boom” di zoom possa esaurirsi a breve. Tra le cause, ipotetiche, potrebbero esserci da una parte l’aumento della concorrenza, dall’altra il fatto che molti utenti non pagano per il servizio.

Ciò che è certo, è che una volta terminata la situazione di emergenza, si tornerà a una “sorta” di normalità, che, seppur diversa dalla precedente, limiterà l’utilizzo dei dispositivi tecnologici per rimanere in contatto. Si tratta di quella che, come riporta la fonte, Andrea Rangone, professore di Strategy&Marketing e Digital Business Innovation alla School of Management del Politecnico di Milano, ha chiamato un “new normal”.

