Vaccino Covid-19, positivi i risultati della sperimentazione della società Moderna: arrivano buonissime notizie dagli Stati Uniti.

Dagli Stati Uniti arrivano altre buone notizie per quel che riguarda la sperimentazione del vaccino per il Covid-19. Lo riferisce proprio in questi istanti l’Ansa, secondo cui la nota società statunitense di biotecnologia Moderna avrebbe da poco annunciato gli ottimi risultati ottenuti attraverso la prima fase della sperimentazione. Secondo quanto riportato dall’azienda con sede a Cambridge nel Massachusetts, le persone sottoposte a sperimentazione avrebbero sviluppato anticorpi simili a quelli dei pazienti guariti da Coronavirus.

Vaccino Covid-19, il commento di Guido Silvestri

Sempre a proposito di vaccino, ecco quanto ammesso da Guido Silvestri, noto patologo, immunologo, virologo, divulgatore scientifico e accademico italiano: “Ci sono molti candidati vaccini anti-Coronavirus allo studio, di cui 5 in fase clinica. Questi candidati vaccini usano una grande varietà di concetti e piattaforme sperimentali. Presumo che ci vorrà almeno un anno prima di avere un candidato scalabile per uso di massa”. Seguiremo con attenzione l’evolversi di questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.

