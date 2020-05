Si lavora in tutto il mondo per avere un vaccino contro il Coronavirus, ma dall’Italia arrivano buone notizie: possibile avere diverse dosi già a settembre

In diverse parti del mondo si sta lavorando continuamente per trovare prima possibile un vaccino efficace contro il Coronavirus. Sulle tempistiche ci sono diverse correnti di pensiero, che vanno da alcuni mesi a più di un anno, ma dall’Italia arrivano buone notizie in questo senso. Molte aziende del nostro Paese, infatti, stanno sviluppando dei possibili antidoti al Covid-19 e una di questa è Irbm, società con sede a Pomezia, che collabora con l’Università di Oxford, nel Regno Unito. L’amministratore delegato e presidente Piero Di Lorenzo, intervistato dall’agenzia di stampa ‘Adnkronos‘, ha svelato il progetto e i risultati attesi: “Siamo in stretto contatto con il governo italiano, fornendo costantemente informazioni sui nostri studi”.

Vaccino Coronavirus, l’azienda italiana: “Buone probabilità per fine settembre”

“Lo sviluppo del nostro prodotto – ha spiegato Di Lorenzo – al momento sta dando risultati molto positivi e stiamo cercando di affrettare quanto più possibile i tempi. Se il candidato vaccino diverrà effettivamente un vaccino lo sapremo a fine settembre e se tutto andrà bene in quel periodo potremo già avere un buon numero di dosi“. Dal 23 aprile sono stati condotti gli esperimenti sugli umani, con 510 volontari sani che sono stati sottoposti alla vaccinazione e sono in buono stato di salute. Il presidente di Irbm spiega, inoltre, che se tutto procederà senza intoppi a fine maggio si passerà alla fase successiva, vale a dire una sperimentazione più massiccia su 6.000 volontari.

