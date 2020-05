USA, è morto Geno Silva: è stato uno dei personaggi di Scarface, celebre capolavoro con Al Pacino del 1983. L’attore è scomparso lo scorso 9 maggio nella sua casa di Los Angeles

L’attore Geno Silva, che ha interpretato il personaggio di “The Skull” nel famoso film degli anni ’80 Scarface, è morto all’età di 72 anni.

L’Hollywood Reporter ha riferito che l’attore è scomparso a Los Angeles il 9 maggio per complicazioni legate alla demenza chiamata degenerazione frontotemporale.

Il ruolo più famoso di Geno è stato nel film di gangster con Al Pacino, in cui interpretava l’assassino che aveva il compito di far cadere Tony Montana in un’enorme battaglia con armi da fuoco.

La carriera di attore di Geno lo ha visto protagonista in alcuni dei più grandi spettacoli televisivi degli anni ’80 e ’90, con ruoli in Miami Vice, Star Trek: Enterprise e Alias.

È stato spesso impegnato anche con spettacoli a Broadway.

Uno dei suoi momenti salienti sul palcoscenico teatrale arrivò nel 1994, quando apparve nella produzione di Peter Sellars de “Il mercante di Venezia” con Philip Seymour Hoffman e John Ortiz.

Ma per tutti rimarrà sempre “The Skull” di Scarface, vero ruolo che lo ha lanciato alla ribalta internazionale.

“The Skull” era un sicario ingaggiato da Alejandro Sosa (Paul Shenar) per sconfiggere il famigerato spacciatore Tony Montana, interpretato da Al Pacino.

Nella sua filmografia, oltre a Scarface, possiamo citare Mulholland Drive di David Lynch del 2001, The Lost World: Jurassic Park (1997) e Amistad di Steven Spielberg (1997).

Tra le sue comparse televisive spiccano invece le serie di Hill Street Blues, Days of Our Lives e Walker Texas Rangers.

Geno lascia la moglie Pamela, la figlia Lucia, i nipoti Eva e Levon e la sorella Elisabetta.

