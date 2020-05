Hudson Odoi arrestato in Inghilterra, il giovane giocatore del Chelsea è finito nei guai

Classe 2000, attaccante inglese del Chelsea, Hudson Odoi è stato portato via da casa sua in manette. E’ successo verso le 4 di notte, quando i carabinieri attirati dal trambusto di casa sua, sono entrati in casa sua e l’hanno arrestato.

Secondo quanto riportato dal giornale inglese Daily Mail, il giocatore avrebbe invitato a casa sua una modella. Dov’è il problema? In Inghilterra vige ancora la regola rigorosa del lockdown. Il trambusto, comunque, era dovuto ad un litigio tra i due. La modella ha affermato di non sentirsi bene ed è stata portata via in ambulanza.

Chelsea, l’arresto di Hudson Odoi

Di origini ghanesi, nato a Londra, ala del Chelsea, Hudson Odoi è stato portato via in manette da casa sua. Il club della Premier League non si è ancora espressa sull’accaduto, tuttavia si temono provvedimenti disciplinari seri. La prima testimonianza arriva dai vicini di casa del giovane giocatore che affermano: “Siamo stati svegliati dal trambusto della polizia”.

Dalle ultime ricostruzioni, sembrerebbe che il giocatore avrebbe conosciuto la ragazza online e le avrebbe chiesto di presentarsi in casa sua in lingerie sexy.