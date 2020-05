La Sardegna apre la fase due con la riapertura delle spiagge. A confermarlo è il governatore Solinas che poco fa ha firmato l’ordinanza.

Parte la Fase 2 anche per la Sardegna. L’isola sarda cerca di ritornare alla normalità con un’ordinanza speciale che vede la riapertura delle spiagge. Infatti a partire da oggi, lunedì 18 maggio, ci sarà libero accesso a tutte le spiagge, come emesso dall’ordinanza del governatore Christian Solinas.

Ma nella nuova ordinanza lanciata da Solinas per la Sardegna, non c’è solamente la sorprendente riapertura delle spiagge. Infatti il governatore ha disposto l’obbligo di mascherina per tutti coloro che frequenteranno i locali pubblici o all’aperto. Nell’ordinanza di Solinas si legge che quindi la mascherina sarà obblicatoria “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro“.

Sardegna, non solo spiagge riaperte: resta l’obbligo di quarantena per chi rientra nella regione

Ma nell’ordinanza pubblicata stamattina dalla Regione Sardegna non c’è solamente la riapertura delle tanto amate spiagge. Infatti il governatore Solinas, per cercare di tenere sotto controllo i nuovi contagi e scongiurare la formazione di nuovi focolai, ha deciso di confermare l’obbligo di quarantena per chiunque rientri nella penisola.

Nell’ordinanza infatti si legge che tutti coloro che rientrano in Sardegna, indipendentemente dal luogo di provenienza, saranno obbligati ad osservare la quarantena. Infatti nell’ordinanza di Solinas un trafiletto recita: “Hanno l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario di 14 giorni“.

Mentre invece a partire dal 21 maggio sono consentiti in tutti gli aeroporti sardi tutte le attività di aviazione generale. In merito l’ordinanza ricorda che: “previa sottoscrizione tra Regione e società di gestione degli scali di apposite linee guida sui controlli da effettuare sui passeggeri in ingresso, validate dal Comitato tecnico scientifico“.

Ad oggi infatti l’unico aereoporto attivo per i voli in uscita era solamente quello di Cagliari. Mentre invece ad oggi sarà riaperto anche l’aeroporto di Alghero. Per quanto riguarda lo scalo ad Olbia, già una settimana fa era stato dato l’Ok per la ripartenza.

L.P.

